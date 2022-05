Newtopia : Marion Cotillard, Cyril Dion et Magali Payen lancent leur société de production

La comédienne Marion Cotillard, le réalisateur Cyril Dion, et la productrice Magali Payen viennent de lancer Newtopia, une société de production qui ambitionne de proposer des films, des séries, et des documentaires autour d’enjeux sociétaux.

Selon une information exclusive du site américain Variety, la comédienne oscarisée Marion Cotillard vient de s’associer avec le réalisateur Cyril Dion, et la productrice Magali Payen pour lancer Newtopia, une société de production visant à produire des contenus autour de thématiques qui leur tiennent à cœur, à commencer par l’environnement, la justice sociale, l’égalité des sexes, la solidarité, et le monde vivant.

En partenariat avec la plate-forme de financement participatif KissKissBankBank, Newtopia a déjà lancé plusieurs projets, notamment Francoise, une mini-série sur la vie flamboyante de Françoise d’Eaubonne, une romancière et militante féministe libertaire qui est considérée comme la pionnière de l’écoféminisme. Il y a également Le geant Bakelite, un film court écologique sur le monde sous-marin. Une adaptation du livre de Pierre Decrozet, Le grand vertige, est également prévue. Un film qui explorera la relation entre un père et sa fille, un homme qui se retrouve à la tête d’un projet colossal visant à freiner le changement climatique, et qui est prêt à tout miser – même sa propre fille – pour y parvenir.

Selon Cyril Dion et Magali Payen, l’idée de Newtopia n’est pas de proposer des contenus moralisateurs, mais plutôt «de raconter des histoires universelles nourries par les enjeux de demain», précisent-ils à Variety.