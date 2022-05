Stranger Things : la saison 4 spoilée à cause de Monopoly, les créateurs «effondrés»

Alors que la très attendue première partie de la saison 4 de Stranger Things sera dévoilée ce 27 mai, un jeu Monopoly vient de spoiler des éléments de l’intrigue jusqu’alors très précieusement gardés secrets par les créateurs de la série, «effondrés» qu’une telle erreur ait pu se produire.

Le mystère avait été si bien gardé. Les événements encore inédits d’Hawkins n’ont cependant désormais presque plus de secret pour certains fans de la série Stranger Things, dont les premiers épisodes de la saison 4 seront mis en ligne ce 27 mai sur Netflix.

Un jeu de Monopoly à l’effigie de la série a en effet livré des informations cruciales sur l’intrigue que souhaitaient pourtant à tout prix garder secrète jusqu’au bout les créateurs.

Aux États-Unis, la chaîne de magasins Target a fait la boulette de mettre la dernière version du jeu Monopoly à l'effigie de la série en vente bien trop tôt. Des fans se sont littéralement jetés dessus et ont été surpris d’y découvrir ce qui allait se passer dans la suite de leur série favorite…

Certains d’entre eux ont évidemment trouvé malin de partager les infos, répandant ainsi rapidement les spoilers sur la Toile. Le silence sera respecté ici, toutefois les plus impatients pourront peut-être trouver ce qu’ils cherchent (se gâcher le plaisir de la surprise ?) en se rendant sur Reddit…

Les frères Matt et Ross Duffer, qui viennent d’annoncer sur Instagram que le final de la saison 4 durerait plus de deux heures, auraient été «totalement effondrés», en apprenant la nouvelle, rapporte The Hollywood Reporter, d’autant que selon une source du média, ils n'avaient pas été consultés à propos du jeu.

Comme le rappelle THR, ce n'est pas la première fois qu'un produit dérivé spoile un film. En 2015, une figurine de Rey équipée d'un sabre laser, mise en vente avant la sortie en salles du Réveil de la Force, avait divulgâché les liens de la jeune femme avec les Jedi.

Pour ne pas vivre cette mésaventure, le showrunner Jon Favreau s’était quant à lui bien assuré que le jouet Baby Yoda ne serait pas disponible tout de suite après le lancement de «The Mandalorian» pour préserver la surprise.