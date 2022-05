The Voice 2022 : cinq candidats pour la finale de ce samedi

La finale de l’édition 2022 de The Voice aura lieu ce samedi 21 mai à partir de 21h10 sur TF1. Cinq candidats sont encore en lice dans le concours musical.

L’excitation est à son comble. Caroline Costa, Nour, Loris, Vike et Mister Mat, les finalistes de The Voice, s’apprêtent à livrer bataille une dernière fois sur la scène de The Voice ce samedi 21 mai. Leurs joutes par chansons interposées seront diffusées en direct sur TF1 à partir de 21h10.

Qui de Loris, rappeur suisse de 18 ans repêché in extremis par Nolwenn Leroy la semaine passée, Caroline Costa, plébiscitée par le public lors de la demi-finale et qui représentera l'équipe de Marc Lavoine, Mister Mat, protégé de Vianney et doyen de cette édition du haut de ses 43 ans, Nour, ado de 16 ans de la team Florent Pagny passée par la version kids, et le «beau gosse» Vike, Versaillais de 26 ans défendu par Amel Bent, finira vainqueur ?

Ils devront se surpasser pour séduire le public avec un premier titre, puis un deuxième avec les artistes invités, à savoir Angèle, BigFlo & Oli, Slimane, Christophe Willem et Mentissa (finaliste de l’équipe de Vianney l’an passé). Les téléspectateurs, qui entre temps auront entendu Mika et Marghe (gagnante de 2021), choisiront ensuite leurs deux «super finalistes» qui reviendront pour une troisième chanson en solo, avant de voter pour leur favori(te).