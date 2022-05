The Voice : Nour, 16 ans, remporte la saison 11

Nour, jeune chanteuse de 16 ans, est la grande gagnante de l'émission The Voice, qui a rendu son verdict ce samedi 21 mai sur TF1.

Le public l'a choisie. A seulement 16 ans, Nour a remporté ce samedi 21 mai la onzième saison de The Voice. Elle devient ainsi la plus jeune gagnante du célèbre télécrochet de TF1.

La jeune fille, qui avait participé à The Voice Kids lorsqu'elle avait 13 ans, faisait partie de l'équipe de Florent Pagny, bien présent sur le plateau en dépit de ses problèmes de santé. Elle était opposée à quatre autres prétendants au titre : Caroline dans l'équipe de Marc Lavoine, Loris dans celle de Nolwenn Leroy, Vike coaché par Amel Bent et Mister Mat de la Team Vianney. C'est d'ailleurs Mister Mat qu'elle a affronté lors de l'ultime face à face final, remporté avec 56,2% des voix du public.

#TheVoice



Les premiers mots de Nour (#team @florentpagny) à sa sortie de scène pic.twitter.com/teZ7cSYBUB — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) May 21, 2022

Malgré quelques problèmes de voix cassée, Nour a interprété des chansons particulièrement difficiles : Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper, Vole de Céline Dion, et Avant toi de Vitaa et Slimane, en duo avec ce dernier.

Nour succède à Marghe, qui avait remporté la saison 10 de The Voice, déjà dans l'équipe de Florent Pagny. Ce dernier affiche cinq victoires en dix participations en tant que coach.