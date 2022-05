Florent Pagny : les mots touchants du chanteur à l'issue de The Voice 2022

Florent Pagny, qui lutte depuis plusieurs mois contre un cancer du poumon, a ce samedi soir fait un bouleversant discours à l’issue de la finale de The Voice.

Une leçon de courage. A la fin de la onzième édition de The Voice, qui s’est achevée ce samedi 21 mai 2022 sur une victoire d’une candidate de son équipe, Florent Pagny, qui avait tenu à assister aux directs de l’émission malgré le lourd traitement qu’il suit contre un cancer du poumon, a fait un poignant discours.

«C'est vrai qu'en général, ce sont souvent les talents qui viennent nous expliquer qu'ils ont passé un bon moment parce que les gens sont extraordinaires sur ce plateau. Que ce soit des techniciens aux musiciens, la production, tous les gens qui nous accompagnent… Eh bien, je peux vous dire que là c'est un coach qui a passé dix saisons, je suis à ma onzième année et je peux vous dire que c'est la vérité», a déclaré l’interprète de «Savoir Aimer» qui a désormais mené à cinq reprises un candidat à la victoire.

«Si ce programme est aussi bon, c'est parce qu'à chaque poste, chaque métier qui accompagne une aventure comme celle-ci vous avez juste les meilleurs», a-t-il poursuivi. «Alors, ça crée une situation comme ça où, onze ans après, on a encore de l'audience, de la curiosité et des talents extraordinaires qui viennent et qui font des choses qui nous mettent tellement d'émotions, on a encore Nikos qui est magnifique. Je voulais dire que j'avais vraiment passé des belles années et je suis trop content d'avoir passé tout ce temps-là avec tous ces gens-là, donc merci à tous», a-t-il ajouté avant de remercier tous ceux qui le soutiennent sans relâche, son épouse et ses enfants évidemment, mais aussi le public ou encore la «patronne» de son fan-club.

Des attentions qui ont beaucoup ému les téléspectateurs, en témoigne les nombreux messages publiés sur les réseaux sociaux.

Tellement touchant Florent Pagny. Si son discours était un adieu a l'émission, c'est déchirant , c'est THE coach de #TheVoice pic.twitter.com/yCk8RNlVRg — Captain Marvelous (@MarvelousCap_) May 21, 2022

Le chanteur bientôt de retour

«Après The Voice, j'enchaîne avec ma dernière chimiothérapie, et après, c'est fini ! Je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c'est une chance. Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces six mois de pause. Ensuite, je reviendrai», avait déclaré Florent Pagny début mai, avant que ne débutent les phases finales en direct de The Voice, dans une interview pour Gala.

«Je sors du tunnel, avait-il aussi indiqué. J'ai passé la chimio pure, celle qui castagne, accompagnée de rayons : mal de cœur pendant douze jours, ça ne rigole plus ! Tu sais, le mal de mer que tu gardes alors que tu es sur la terre ferme depuis une semaine. Les deux premières, elles étaient plus faciles associant chimio et immunothérapie. J'ai tellement bien réagi qu'on a accéléré avec des rayons et une chimio plus dure. Les dernières nouvelles que j'ai de mon intérieur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que la tumeur a bien rétréci, de la taille d'un bon kiwi, je suis passé à une noisette après deux chimios», avait-il précisé.

Après un peu de repos bien mérité, le retour se fera en chanson, avait-il annoncé. «Mes plus proches m'ont écrit un titre, mais il faut d'abord que je me remplume un peu avant de l'enregistrer car j'ai perdu du muscle. Ce serait difficile de chanter trop longtemps. Dans l'immédiat, je vais partager un morceau avec les mômes dans The Voice (ce qu'il a fait avec brio pendant les directs, ndlr). Je verrai ainsi comment je respire car je n'ai pas chanté depuis un bout de temps. Mais, tant que ma voix est là, je suis là ! Je ne lâcherai rien ! Et je terminerai ma tournée après m'être retapé !», avait-il ajouté en faisant référence à la série de concerts organisée pour ses 60 ans qu'il a été contraint de reporter pour suivre son traitement.