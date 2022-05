Jubilé de la Reine : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le concert «Platinum Party at the Palace» ?

Organisé à Buckingham Palace à l’occasion du jubilé de platine de la reine Élizabeth II, le concert événement Platinum Party at the Palace, qui clôturera les célébrations le samedi 4 juin, sera retransmis en direct à la télévision.

Le grand concert Platinum Party at the Palace, qui doit conclure les festivités du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, sera retransmis en direct sur la chaîne Paris Première ce samedi 4 juin à partir de 21h (et non pas sur M6 comme initialement prévu).

22.000 personnes assisteront sur place au show organisé juste en face de Buckingham Palace où trois scènes, reliées entre elles par des passerelles, seront installées afin d’offrir un show «à 360 degrés», annoncent les organisateurs. Des jeux de lumière et des projections d’images complèteront la scénographie, notamment sur les 70 colonnes représentant les 70 ans de règne de la reine.

Parmi les artistes invités figurent Queen + Adam Lambert, Alicia Keys, Hans Zimmer, Craig David, Mabel, Elbow, George Ezra, Duran Duran, Andrea Bocelli, Mimi Webb, Sam Ryder, Jax Jones, Celeste, ou encore Nile Rodgers. Ils «interpréteront leurs plus grands titres en hommage à sa Majesté», fait savoir la BBC, qui retransmettra l’événement outre-Manche. Les festivités comprendront aussi une performance spécialement enregistrée d’Elton John et la participation de Sam Ryder, le représentant britannique de l'Eurovision cette année.

Sont également annoncées des interventions de personnalités du monde de la culture, du divertissement et du sport, dont Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Julie Andrews, le Royal Ballet, et Ellie Simmonds.

«La soirée s'articulera autour de thèmes mondiaux qui sont nés ou ont évolué au cours du règne de Sa Majesté (…) dans les domaines de la mode, du sport, de l'environnement, mais aussi 70 ans de musique pop et de comédies musicales (…) telles que The Phantom Of The Opera, Hamilton, Six, The Lion King et Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat.»

Diana Ross, qui se produira sur scène, a déclaré : «J'ai eu l'honneur de rencontrer la reine à plusieurs reprises tout au long de ma vie, y compris lorsque j'étais avec ma famille. Sa Majesté a été et continue d'être une source d'inspiration incroyable pour tant de personnes à travers le monde et j'ai été absolument ravi de recevoir une invitation à me produire lors d'une occasion aussi importante et historique».