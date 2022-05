Le créateur de Squid Game va développer une satire sur le succès de la série

Selon le site américain Deadline, le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, va développer une fiction centrée sur le succès de la série diffusée sur Netflix, baptisée The Best Show On The Planet.

Un besoin d’évacuer ? Le site américain Deadline vient d’annoncer que le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, allait développer une série sur le succès international de sa fiction, et sur l’exposition médiatique à laquelle il a été confrontée par la suite. Il n’aurait donné aucun autre détail sur ce projet qui a toutefois déjà un nom : The Best Show On The Planet.

Une information qui peut sembler étonnante quand on sait que Hwang Dong-hyuk travaille également sur la saison 2 de Squid Game, avec l’objectif de dévoiler cette nouvelle salve d’épisodes à l’automne 2024. Il a confirmé que Lee Jung-jae reviendrait sous les traits du personnage principal, Seong Gi-hun, tandis que Lee Byung-hun reprendre le rôle du Front Man.

Hwang Dong-hyuk s’est toutefois confié sur le stress généré par l’écriture de cette saison 2. «Le succès de la première saison 1 est à l’origine d’une immense source de pression et je fais des cauchemars à propos des critiques négatives qui accompagneront la deuxième saison», a-t-il expliqué.