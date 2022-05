Contagion, Volcano, Greenland… : Frisson sera en mode «100% Alerte» en juin

Les fans de films catastrophe auront rendez-vous tous les lundis à 20h50 sur Ciné+ Frisson en juin, avec une programmation « 100% Alerte» pour des séances télé garanties 100% adrénaline.

Sueurs froides en vue. Genre parmi les plus spectaculaires et angoissants du 7eArt, le film catastrophe sera à l’honneur sur Ciné+ Frisson en juin prochain, avec une programmation intitulée «100% Alerte» taillée pour coller une frousse dantesque, même aux plus hardis.

Parmi la petite vingtaine de films qui seront proposés autour de cette thématique hautement chargée en adrénaline, figurent notamment «Greenland, le dernier refuge» de Ric Roman Waugh (2020), avec un Gérard Butler confronté à une comète se dirigeant vers la Terre, «Contagion» de Steven Soderbergh (2011) et une Marion Cotillard en proie à une pandémie mondiale, ou encore «Volcano» de Mick Jackson (1997) avec Tommy Lee Jones aux prises avec une éruption dévastatrice.

Après la chaleur des braises ardentes, les amateurs de frayeurs à base de catastrophes naturelles pourront aussi dans le confort de leur canapé «prendre l’air» (bien accrochés à l'accoudoir du canapé) avec «Black Storm» de Steven Quale (2014) et ses tornades meurtrières.

En juin, les caprices du temps s’abattront à la pelle sur Ciné+ Frisson (et myCanal), mais Dame Nature ne sera pas la seule à se détraquer, les pépins technologiques n’épargneront eux non plus personne dans «Space Cowboys» de et avec Clint Eastwood (2000) en astronaute à la rescousse, «The Blackout» d’Egor Baranove (2019), qui confronte les humains à une panne géante d’électricité, ou encore «Fukushima 50» de Setsuro Wakamatsu (2020) basé sur la terrible catastrophe nucléaire survenue en mars 2011 au Japon.