«Top Gun : Maverick» : la fille de Val Kilmer émue et fière de son père

Attendu dans les salles ce mercredi 25 mai, «Top Gun : Maverick» voit Val Kilmer reprendre son rôle de Tom «Iceman» Kazansky auprès de Tom Cruise. Une présence au générique qui a comblé de joie la fille du comédien, diagnostiqué d’un cancer de la gorge en 2015.

Une grande fierté. Dans un entretien accordé au site américain du New York Post, Mercedes Kilmer, la fille du comédien Val Kilmer qui reprend son rôle de Tom «Iceman» Kazansky dans «Top Gun : Maverick» dont la sortie au cinéma est prévu pour ce mercredi 25 mai, a raconté l’incroyable émotion qu’elle a ressenti sur le tournage du film.

«J’étais présent sur le tournage, j’ai suivi ça en direct, et c’était extraordinaire. Cela a une grande signification pour mon père, et il est très fier de ce film. C’est ce qu’il aime faire», a-t-elle confié. «C’était trippant et très spécial pour mon père de participer à ce tournage avec tous ses amis avec lesquels il avait fait le premier film à l'âge qui est le mien aujourd'hui», poursuit-elle à propos de son père qui a, depuis, réussi à vaincre la maladie.

La présence de Val Kilmer au générique de «Top Gun : Maverick» a été largement appuyée par Tom Cruise selon le producteur Jerry Buckheimer, qui a produit les deux films. «Tom a dit : ‘Je ne fais pas ce film sans Val’. Quand nous avons tourné leurs scènes, c’était un jour très émouvant, de voir Val sur place, en train de travailler avec Tom trente-cinq ans plus tard», a-t-il expliqué au site américain The Hollywood Reporter.