Better Call Saul : une série animée lancée aux États-Unis

La chaîne américaine AMC vient de mettre en ligne, aux États-Unis, les six épisodes de la série d’animation «Slippin’ Jimmy», un spin-off de «Better Call Saul» centré sur l’enfance du personnage incarné par Bob Odenkirk.

Une nouvelle création. La chaîne américaine AMC a mis à disposition de ses abonnés, ce lundi 23 mai, les six épisodes de la série d’animation «Slippin’ Jimmy» sur sa plate-forme de streaming AMC+. Ce spin-off de «Better Call Saul» – dont la première partie de l’ultime saison 6 vient de diffuser son dernier épisode ce 24 mai outre-Atlantique – revient sur l’enfance de Jimmy McGill à une époque où lui et son ami Marco Pastermark sont devenus des artistes de l’escroquerie sur les bancs de l’école. Les téléspectateurs découvrent les premiers démêlés de Jimmy avec la loi bien avant qu’il ne devienne Saul Goodman.

«Slippin’ Jimmy» est une des trois séries animées dérivées de «Better Call Saul» développées par AMC. La première, «Better Call Saul Employee Training», compte déjà trois saisons, avec une quatrième prévue prochainement. L’autre a été baptisée «Cooper’s Bar» et sera centrée cette fois sur le personnage de Kim Wexler incarné à l’écran par Rhea Seehorn.

Série acclamée par les téléspectateurs et la critique, «Better Call Saul» vient de conclure la première partie de son ultime saison 6 (en France, la série est disponible sur Netflix, ndlr). La deuxième partie, composée de six épisodes qui viendront mettre un point final à la série, sera diffusée à partir du 11 juillet, jusqu’au 15 août.