Mytho : la série d'Arte n'aura pas de saison 3

Selon une information exclusive de Télérama, la série Mytho, diffusée sur Arte, ne sera pas prolongée pour une saison 3.

Voilà, c’est fini ! Arte a décidé de ne pas poursuivre la série Mytho au-delà de la saison 2, mettant ainsi un terme à la fiction créée par la romancière Anne Berest et le réalisateur Fabrice Gobert, rapporte le site de Télérama. Une triste nouvelle pour les fans qui s’étaient passionnés pour cette comédie noire débarquée sur la chaîne franco-allemande en 2019, avec Marina Hands et Mathieu Demy dans les rôles principaux.

Plus triste encore, Mytho avait été conçu pour durer trois saisons, et Arte avait, selon Télérama, donner son feu vert pour l’écriture de la saison 3 bien avant la diffusion de la deuxième. Quatre des six épisodes prévus étaient déjà rédigés. Malheureusement, les audiences décevantes de cette saison 2 (247.000 téléspectateurs en moyenne, contre 726.000 pour la saison 1) ont poussé Arte à mettre un terme à l'aventure.

Interrogé par Télérama, Fabrice Gobert a fait un parallèle avec le destin de la série Drôle sur Netflix, annulée après une première saison encourageante. «Ce sont deux séries qui reposent avant tout sur leurs personnages. Le genre de séries qui, quand elles viennent d'ailleurs, intéressent les téléspectateurs. Mais quand elles sont françaises, il faut apparemment encore chercher une façon de les faire vivre sur la durée...», explique-t-il.