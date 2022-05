Obi-Wan Kenobi : Lucasfilm se prépare aux attaques racistes visant Moses Ingram dans la série Star Wars

Dans un entretien accordé au site britannique The Independent, l’actrice américaine Moses Ingram révèle avoir été prévenue par la société de production de Lucasfilm du harcèlement raciste dont elle risque d'être victime au lancement de la série «Obi-Wan Kenobi».

Une triste réalité. Dans une interview avec la site britannique The Independent, Moses Ingram a révélé que des responsables de la société de production Lucasfilm avait pris soin de la prévenir du harcèlement à connotation raciste dont elle allait être la cible en tant que comédienne afro-américaine apparaissant dans une fiction de l’univers Star Wars. Et ils sont prêts à lui offrir tout le soutien nécessaire.

«C’est une donnée que Lucasfilm a anticipé, et ils m’ont dit : ‘C’est une chose qui, malheureusement, devrait se produire. Mais nous sommes là pour t’aider, préviens-nous quand cela se passera’», explique-t-elle.

Connue pour ses apparitions dans la série «Le Jeu de la Dame», ou au générique du film «Ambulance», Moses Ingram incarnera le rôle de l’Inquisitrice Reva dans la série «Obi-Wan Kenobi», dont la diffusion doit débuter ce vendredi 27 mai sur Disney+. Et comme John Boyega ou Kelly Marie Train avant elle, Moses Ingram sera immanquablement pris pour cible par une partie des fans de Star Wars en raison de sa couleur de peau.

Une diversité jamais vue auparavant

Toutefois, Moses Ingram ne souhaite pas laisser cette réalité la priver de la fierté qu’elle ressent d’intégrer le monde de Star Wars via une série aussi prestigieuse qu’«Obi-Wan Kenobi», où elle donnera la réplique à Ewan McGregor.

«Bien sûr, il y aura toujours des zones de haine. Mais je n’ai pas de problème à bloquer les indésirables. «Obi-Wan Kenobi» va apporter une diversité jamais vue dans la galaxie auparavant selon moi. Et à mon avis, il était temps que cela se produise. Si vous avez des robots et des aliens qui parlent, mais aucune personne de couleur, cela n’a aucun sens. Nous sommes en 2022. Et pourtant, nous ne sommes qu’au début de ce changement. Mais mieux vaut tard que jamais», poursuit Moses Ingram.

Dans «Obi-Wan Kenobi», la comédienne de 29 ans incarnera Reva, une des membres les plus redoutables de la troupe d’Inquisiteurs de Dark Vador en charge de poursuivre et d’éliminer les derniers Jedi.

«C’est une subalterne de Dark Vador prête à tout pour remplir sa mission. Je pense que ce qui m’a le plus intrigué chez elle c’est la ferveur qu’elle met dans tout ce qu’elle fait», confiait récemment Moses Ingram à propos de son personnage.