«Rubikon» : la bande-annonce effrayante du film qui imagine le monde face au désastre climatique

Le film de science-fiction «Rubikon» imagine le dilemme de trois astronautes à bord de la station spatiale internationale qui, dans un futur pas si lointain, assistent au moment où la planète Terre devient inhabitable. Et toutes les questions que cela soulève.

Un film prémonitoire ? La bande-annonce de «Rubikon» permet de donner un premier aperçu de ce film de science-fiction réalisé par l’Autrichienne Magdalena Lauritsch, dont il s’agit du premier long métrage. L’histoire se déroule en 2056, au moment où trois astronautes se trouvant à bord d’une station spatiale internationale découvrent avec horreur qu’un nuage de pollution s’apprête à recouvrir l’atmosphère de la Terre. Quand la communication avec la base est rompue, ils comprennent qu’une catastrophe d’ampleur vient de se produire, et que des centaines de millions de personnes viennent probablement de périr dans les vapeurs toxiques contenues dans ce nuage.

À bord, ils sont en sécurité. Et le système de culture d’algues qu’ils viennent de mettre en place est capable de les maintenir en vie pour plusieurs années. Doivent-ils venir en aide aux éventuels survivants sur Terre ? Où doivent-ils commencer à imaginer le début d’une nouvelle civilisation par leurs propres moyens (avec tout ce que cela implique) ? Ces questions, et bien d'autres, vont rapidement s'imposer à eux.

Au casting, les téléspectateurs reconnaîtront l’acteur britannique George Blagden (Versailles, Vikings), l’Autrichienne Julia Frantz Richter (The Driver Inside), et le comédien israélien Mark Ivanir (Away). Le film sera disponible dans certaines salles de cinéma, ou en VOD, à partir du 1er juillet prochain.

Le synopsis officiel : 2056. Un nuage toxique englobe la Terre, tuant un nombre incalculable de personnes. Les nations du monde se sont dissoutes, et le pouvoir est désormais regroupé dans les mains de puissantes multinationales. Les ultra-riches ont trouvé refuge dans des biodômes protégés, tandis que le reste de la population étouffe et meurt de faim. Dans la station spatiale Rubikon, Hannah, Gavin, et Dimitri songent au destin des survivants. Doivent-ils mettre leur vie en danger pour s’engager dans une mission sauvetage périlleuse à la surface, ou bien ignorer le vieux monde pour en construire un nouveau fait de sécurité et de solitude, vivant grâce au système sophistiqué de culture d’algues ? Adossé à la toile du cosmos, trois êtres humains avec des points de vue différents sur le monde débâtent de leur responsabilité morale envers leur propre espèce, tout en luttant contre l’agonie de l’isolement.