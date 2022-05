Futuroscope : le parc d'attractions fait le plein de nouveautés

Le Futuroscope, célèbre parc d'attractions situé près de Poitiers (Vienne), a de grandes ambitions pour la saison touristique à venir, et lance plusieurs nouveautés.

Un vaste chantier pour attirer les visiteurs. Dans son plan «Vision 2025», annoncé il y a deux ans, le Futuroscope prévoyait de miser sur la «resortisation» pour franchir un cap. Cet anglicisme assumé désignait une volonté de faire du parc un véritable lieu de séjour en allant plus loin que le simple parc d'attractions, ouvert en 1987. Pour cela, 300 millions d'euros ont été mobilisés, avec plusieurs projets, dont plusieurs hôtels à concept, un restaurant étonnant, un parc aquatique ainsi qu'une salle de spectacles, l'Arena Futuroscope, qui accueille déjà des invités prestigieux. Un concert d'Angèle a par exemple été programmé pour l'inaugurer, le 6 mai dernier.

Après 20 mois de travaux acharnés, les premiers bâtiments sont sortis de terre et les concepts ont pris vie.

Un hôtel de l'espace

C'est par exemple le cas du tout nouvel hôtel thématisé du Futuroscope, Station Cosmos, que nous avons pu visiter.

On peut parler de la beauté du hall d'entrée de l'Hôtel Station Cosmos ? pic.twitter.com/UEt0T6Ocdr — Futuroscope (@futuroscope) May 23, 2022

Surprenant de loin et encore plus quand on pénètre à l'intérieur, cet hôtel à thème (nous sommes dans une base spatiale située sur une planète lointaine, très lointaine) maîtrise son concept de bout en bout. Bénéficiant d'un éclairage spécifique, il constitue une véritable parenthèse pour les visiteurs, avec une avalanche de détails pour nous mettre dans l'ambiance. On adore notamment les lits, qui semblent littéralement en lévitation, ou encore l'intégration du téléviseur dans le mur, comme un vrai écran de contrôle digne d'un film de SF.

Le restaurant du lieu, tout nouveau lui aussi, prolonge parfaitement l'expérience. Le Space Loop propose aux clients, qui peuvent venir de l'extérieur, des plats livrés via un réseau de toboggans, que l'on commande sur un écran tactile. Une belle réussite, là aussi.

Photo : Futuroscope

Ces nouvelles expériences seront-elles suffisantes pour faire revenir les visiteurs et en attirer de nouveaux ? L'avenir le dira, mais le Futuroscope semble décidé également à faire évoluer son offre d'attractions.

Le succès de son mini-rollercoaster Objectif Mars, lancé en 2020 et auréolé de plusieurs récompenses prestigieuses, témoigne de cette nouvelle volonté de modernisation.

Mais il faudra aller plus loin, car plusieurs attractions, en général basées sur de la 3D immersive devenue assez classiques, semblent un peu dépassées en 2022. Sans trahir son concept de parc futuriste familial, le Futuroscope mise désormais beaucoup sur l'ouverture cet été de son attraction «Chasseurs de tornades», annoncée comme décoiffante, et sur celle, plus lointaine, du parc aquatique accessible toute l'année, pour faire basculer le parc dans une autre dimension.