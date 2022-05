Stranger Things, saison 4 : pourquoi l'acteur qui incarne Enzo semble si familier ? (SPOILERS)

La première partie de la saison 4 de «Stranger Things» a permis d’introduire de nouveaux personnages dans la série. Dont Dmitri, qui se fait appeler Enzo, un gardien de prison incarné par l’acteur bien connu Tom Wlaschiha.

Pourquoi ce personnage qui devient un élément important de l’histoire de Hopper lors de sa détention en Russie paraît si familier ? C’est parce que son interprète, Tom Wlaschiha, a incarné Jaqen H’ghar, dans Game of Thrones. Un personnage qui croise la route d’Arya Stark à plusieurs reprises dans la série, et qui était un membre des Sans-Visages à Braavos, un groupe d’assassins hautement entraînés auprès duquel la jeune femme allait apprendre à être «personne» tout en devenant une experte de la dissimulation et du combat rapproché.

Dans la première partie de cette saison 4, son personnage tente de faire sortir Hopper de la prison où il est enfermé avant d’être dénoncé par le contrebandier qui devait prendre en charge l’ancien shérif de la ville d’Hawkins. Lui-même emprisonné, il a réussi à échapper au Demogorgon avec Hopper dans la prison. Reste à voir s’ils parviendront à s’évader de l’établissement pénitencier sain et sauf dans la partie 2 à découvrir à partir du 1er juillet.