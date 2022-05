Visions : la série avec Louane aura-t-elle une suite ?

La série «Visions», avec Louane dans le rôle principal, vient de se conclure sur TF1. Si la première chaîne n’a pas encore officiellement commandé de saison 2, tout espoir n’est pas perdu.

Clap de fin. La mini-série fantastique Visions vient de diffuser son dernier épisode, ce lundi 30 mai, sur TF1. Avec une conclusion qui ne laisse pas vraiment de place à une suite. Et pourtant. Selon le site AlloCiné, les scénaristes Jeanne Le Guillou et Bruno Dega auraient déjà commencé à rédiger une suite pour la fiction portée à l’écran par Louane.

«Il y a une saison 2 en écriture, oui», révèlait ainsi Jeanne Le Guillou qui a travaillé avec Bruno Dega sur les séries Gloria, Manipulations, Le Tueur du Lac, ou encore Ils étaient 10, l’adaptation du roman d’Agatha Christie sur M6. De quoi parlera cette éventuelle suite ? La jeune femme ne compte rien dévoiler pour le moment.

«Ce qu’il y aura dans cette saison 2, on ne peut pas vous le dire. On ne peut pas vraiment appeler ça une suite d'ailleurs. Mais, oui, on travaille sur une saison 2 de Visions qui est une suite sans être une suite. Et on ne peut évidemment pas dire si Sarah ou Diego seront présents dans cette saison 2», explique-t-elle.

Des audiences décevantes

La décision de poursuivre la série qui voit Louane interpréter le rôle de la psy Sarah Sauvant dépend entièrement sur TF1. Et pour le moment, ce n’est pas l’optimisme qui l’emporte. Si Visions a réussi à attirer assez de téléspectateurs pour permettre à TF1 de se placer en première position des audiences à son lancement, le nombre de téléspectateurs a fini par s’éroder au fil du temps.

Lundi dernier, la mini-série avait perdu sa place de leader au profit de Meurtres au paradis sur France 2. Des audiences décevantes qui ont très probablement actées la non-prolongation de Visions pour une saison 2. Les fans de Louane peuvent toutefois se consoler en se rappelant que l’artiste sera dans le siège des jurés dans The Voice Kids à la rentrée prochaine sur TF1. Et qu'elle travaille actuellement à la sortie de son quatrième album studio.