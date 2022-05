Zinédine Zidane : une première photo adorable avec sa petite-fille Sia dans les bras

Zinédine Zidane et son épouse Véronique ont pris la pose avec Sia, la fille de leur fils Enzo, née le 20 mai dernier.

Père de quatre enfants et maintenant «papi». Zinédine Zidane pose tout sourire avec sa petite-fille Sia dans les bras sur un cliché posté ce lundi par le papa du bébé, Enzo Zidane, qui a tendrement légendé l’adorable cliché - sur lequel apparaît aussi Véronique, l’épouse de la superstar du ballon rond : «Papi et mamie».

Trois jours plus tôt, Enzo Zidane (26 ans), milieu de terrain du club de Rodez et aîné des quatre fils du Ballon d’or 1998, avait publié une vidéo de lui et de sa fille. «Fou amoureux de toi», avait-il écrit.

«Comme je t'admire ma vie, merci d'avoir amené notre petite princesse dans ce beau monde, merci d'être si courageuse et si forte, merci d'être la meilleure et d'être toujours à mes côtés, merci pour cette merveilleuse vie à deux qui vient à peine de commencer. Je t'aime pour toujours», avait aussi déclaré le joueur de football ce jeudi en légende d’une photo de sa compagne, Karen Gonçalves.

Tout sourire, le jeune couple, qui s’était fiancé en août 2020, avait annoncé attendre un heureux événement en janvier dernier en postant sur les réseaux sociaux une photo d’eux tenant une échographie et une autre sur laquelle la jeune femme posait en montrant son ventre arrondi.