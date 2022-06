Pinocchio : une première bande-annonce pour le film avec Tom Hanks

La première bande-annonce du film «Pinocchio», avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto, a été dévoilée par Disney+. Il sera disponible à partir du 8 septembre prochain sur la plate-forme de streaming.

Un premier aperçu. La toute première bande-annonce de «Pinocchio», avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto a été publiée par Disney+. Après «Mulan» ou «Aladdin», c’est donc au tour de ce nouveau classique de la marque aux grandes oreilles de connaître une nouvelle vie en prises réelles. Le projet aura mis du temps à voir le jour puisque la réalisation d’un film en live-action de «Pinocchio» avait été évoqué pour la première fois en 2015.

Dans la bande-annonce, on peut voir Geppetto faire son vœu à une étoile, celui de voir sa marionnette en bois prendre vie. Que la Fée Bleue – incarnée par Cynthia Eviro – se charge de réaliser à l’aide sa baguette magique.

Au casting, les téléspectateurs (ceux qui regarderont la version originale sous-titrée) reconnaîtront les voix de Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor) au doublage de Pinocchio, Joseph Gordon-Levitt (Snowden) sera Jiminy Cricket. Luke Evans (La Belle et la Bête) jouera le diabolique cocher, Keegan-Michael Key sera Honest John, tandis que Lorraine Bracco doublera Sofia, la mouette.