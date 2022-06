Stranger Things : le titre de 1985 «Running up That Hill» de Kate Bush explose tous les compteurs

Sorti en 1985, le single «Running up that Hill» de Kate Bush connaît actuellement une ascension fulgurante dans les classements grâce au succès phénoménal de la saison 4 de la série «Stranger Things».

«Stranger Things» rend définitivement accro aux années 1980. Mise en ligne ce 27 mai, la première partie de la saison 4 de la série de Netflix a remis au goût du jour «Running up That Hill», un titre de la chanteuse Kate Bush sorti en 1985 qui bat désormais (à nouveau) tous les records d’écoutes.

Numéro 1 outre-Atlantique sur iTunes, le titre cartonne aussi sur Spotify. Selon les données recueillies par le service ce lundi 30 mai, «Running up That Hill» a affiché une augmentation de 8.700% des flux mondiaux par rapport à son total jeudi 26 mai, la veille de la première de la saison 4 de «Stranger Things» sur Netflix. Pendant ce temps, les flux américains de la chanson ont augmenté de 9.900 % au cours de la même période.

«Running Up That Hill» se situe actuellement au n°2 du top 50 américain de Spotify et au n°4 de son top 200 mondial, rapporte Billboard Magazine. «C'est incroyable de voir des chansons emblématiques être redécouvertes et avoir des moments mondiaux avec de nouveaux auditeurs», a déclaré Jeremy Erlich, responsable mondial de la musique chez Spotify, dans une déclaration à Billboard. «'Running Up That Hill (A Deal With God)' une chanson classique qui a été présentée à un large public et qui a maintenant pris un tout nouveau sens».

Une habitude sur la plate-forme de streaming

Ces nouvelles données de Spotify démontrent l'impact de la série Netflix sur les services de streaming. L’impact est ici d’autant plus grand que ce début de saison 4 de «Stranger Things» a réalisé le meilleur démarrage toutes séries en anglais confondues de l’histoire de la plate-forme.

Attention spoilers ! Dans la série le morceau est lié au personnage de Max, interprétée par l’actrice Sadie Sink. Max joue la chanson sur son baladeur dans le premier épisode de la saison quatre, et la chanson sert de thème récurrent pour le personnage menant à une séquence charnière dans le quatrième épisode. Nous éviterons toutefois d’en dire plus ici à ce sujet, afin de ne pas divulgâcher l’intrigue.

© Netflix

Sorti en 1985, «Running Up That Hill» était le premier single de l’album «Hounds of Love» de l’interprète de l'iconique «Babooshka». «Lorsque j’ai passé en revue les différentes idées à présenter, comme cela fait partie du processus, je me souviens avoir été instantanément enthousiasmée, la chanson 'Running Up That Hill' m’est venue à l’esprit», a déclaré à Elle.com Nora Felder, qui supervise les choix musicaux de la série.

Ce n’est pas la première fois que «Stranger Things» contribue à remettre une chanson au goût du jour. La BO du film «L’Histoire sans fin» («Never ending story») du groupe Limahl, avait connu un regain de succès lors de la saison 3. YouTube avait révélé à l’époque que les recherches pour le clip du titre sorti en 1980 avaient augmenté de 800 % peu après la diffusion des nouveaux épisodes.

En plus de «Running Up That Hill», la nouvelle saison de Stranger Things, qui se déroule principalement en 1986, regorge de nombreux autres tubes indélébiles des années 1980, de «You Spin Me Round (Like a Record)» de Dead or Alive, à «Pass the Dutchie» en passant par «Rock Me Amadeus» de Falco. Selon Spotify, la liste de lecture officielle Stranger Things de la plate-forme a d’ailleurs enregistré une augmentation de 1.784 % des flux mondiaux quotidiens de jeudi à lundi.