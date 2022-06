Furiosa : Chris Hemsworth annonce le début du tournage du prequel de «Mad Max : Fury Road»

C’est sur Twitter que Chris Hemsworth a annoncé que le tournage de «Furiosa», le prequel de «Mad Max : Fury Road» avait commencé. Le film doit sortir dans les salles dans le courant du mois de mai 2024.

Le lancement a enfin eu lieu. Après avoir été repoussé à plusieurs reprises en raison de l’épidémie de coronavirus, Furiosa – le prequel du film «Mad Max : Fury Road» - a officiellement lancé son tournage, à en croire le dernier tweet de Chris Hemsworth.

A new journey in the Mad Max saga begins #FURIOSA pic.twitter.com/nhxqRXB73z

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) June 1, 2022