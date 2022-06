«Super Pumped», ou l'irrésistible ascension du très décrié créateur de Uber, arrive sur Canal+

Diffusée à partir de ce 2 juin sur Canal+, «Super Pumped : The battle for Uber» avec Joseph Gordon-Levitt, revient sur l'épopée d’Uber et de son jeune patron aux méthodes décriées.

Retour sur la création du géant du VTC. Basée sur une histoire vraie, la série «Super Pumped» qui arrive ce 2 juin sur Canal+ et myCanal revient sur la génèse d’une des sociétés les plus prospères de la Silicon Valley : Uber.

Une société très critiquée pour ses méthodes borderline et la précarité de ses emplois, et dont l'ancien patron, le sulfureux Travis Kalanick, a lui-même eu un jour l’idée du concept.

La petite histoire raconte que c’est en pleine galère de taxis à Paris justement, que le jeune homme a rêvé d’une flotte de voitures avec chauffeur que l’on pourrait réserver de manière simple, via une application censée offrir des courses plus rapides et moins coûteuses que celles des taxis : «Le candidat c’est Uber, et notre adversaire, c’est un connard nommé taxi », a déclaré un jour l'entrepreneur connu pour ses provocations.

La fiction démarre en 2011, soit deux ans après que Travis Kalanick a fondé l’entreprise de VTC, au moment où il n'a plus qu'un seul objectif : la faire prospérer par tous les moyens.

Pour mémoire, dans la vie bien réelle, l'entrepreneur a été obligé de quitter son poste de PDG en 2017, après avoir été accusé d'un management agressif et sexiste, et de plusieurs infractions.

Un casting d'exception

Créée par Brian Koppelman, David Levien (Billions) et Beth Schatcher (Soundtrack), d’après une enquête signée par le journaliste du New York Times Mike Isaac, cette production de Showtime embarque un casting cinq étoiles.

Le jeune patron sans foi ni loi, qui n’hésite pas à faire régner la peur parmi ses employés et à les espionner sans vergogne, est incarné par Joseph Gordon-Levitt.

Ce dernier donne la réplique notamment à Kyle Chandler et Uma Thurman - qui incarnent les membres du conseil d’administration Bill Gurley et Arianna Huffington qui évinceront le big boss en 2017 - tandis que la voix-off dans la VO est celle d’un certain… Quentin Tarantino.

Le succès a été au rendez-vous outre-Atlantique et la série a été renouvelée pour une saison 2 qui se penchera sur les coulisses de Facebook.



Composée de sept épisodes de 52 minutes, «Super Pumped : The battle for Uber» sera diffusée les jeudis à compter du 2 juin à 21h, à raison de deux épisodes par soirée et disponible en intégralité sur myCanal dès le premier jour.

Accrochez-vous. La course s’annonce folle. #SuperPumped : The Battle for Uber, avec Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler et Uma Thurman, bientôt disponible. pic.twitter.com/qeYSH92lq9 — CANAL+ (@canalplus) February 16, 2022

A noter que le premier épisode est offert, mais attention au risque d’addiction…