Buzz, l'éclair : les fans en colère en découvrant l'acteur qui doublera le héros de Pixar

Attendu dans les salles le 22 juin prochain, le film «Buzz, l’éclair» vient de dévoiler la liste de la distribution française. C’est l’acteur François Civil qui doublera le célèbre personnage des studios Pixar. Un choix loin de faire l’unanimité auprès des fans.

Vers l’infini et au-delà ! La liste des comédiens qui prêteront leur voix aux personnages de «Buzz, l’éclair» vient d’être dévoilée. Ainsi, on découvre que Lyna Khoudri sera Izzy Hawthorne, Michaël Gregorio doublera Sox, le robot de compagnie de Buzz, Tomer Sisley sera Tom Morrison, tandis que Chantal Ladesou assurera la voix de Darby Steel. Et pour doubler le héros du film, c’est François Civil, 32 ans, qui a été choisi pour remplacer Richard Darbois, qui assurait la voix de Buzz dans sa version jouet dans la saga Toy Story avec ce timbre de voix inimitable. Un choix qui a suscité la déception chez de nombreux fans.

Nan mais … putain … On a Tichard Darbois et des monstres du doublage, pourquoi vous prenez toujours des gens qui savent pas doubler … C’est un métier le doublage — MoonSamu (@samsamtag) May 31, 2022

C'est criminel, ce cast vf — Leloire (@Leloire_pirate) June 1, 2022

j’adore françois civil !!!!! mais j’avoue la voix de buzz?? à voir — marie (@empireofmoviies) June 1, 2022

S’il est étrange de ne pas retrouver le timbre voix emblématique de Buzz à l’écran, certains précisent que ce film prequel s’intéresse à la vie du Ranger de l’espace qui inspirera le jouet qui apparaît dans Toy Story, et que cela justifie un changement de casting.

L’histoire suivra Buzz l’éclair qui, avec sa commandante et son équipage, se retrouvent coincés sur une planète hostile à des millions d’années-lumière de la Terre. Le Ranger de l’espace met alors tout en œuvre pour trouver un moyen de ramener tout le monde sain et sauf à la maison. Mais les choses se compliquent quand leur chemin croise celui de Zurg et de son armée de robots.