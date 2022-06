«House of The Dragon» : George R.R. Martin a vu 9 épisodes sur 10 et se dit «impressionné»

De l’art de mettre en appétit. Dans un message posté sur son blog, George R.R. Martin a fait part de son enthousiasme quant à la série «House of the Dragon».

«J'ai maintenant regardé de grandes séquences de neuf des dix épisodes, et je continue d'être impressionné, a déclaré George R.R. Martin, après avoir découvert la série «House of the Dragon», adapté en série. Je ne peux pas parler des effets spéciaux, dont beaucoup ne sont pas encore disponibles, mais le look est génial, et le jeu, la réalisation et l'écriture sont de premier ordre», a-t-il ajouté.

L'auteur de Game of Thrones a poursuivi en disant que bien qu'il y ait quelques changements par rapport à son livre Fire & Blood (sur lequel la série est basée), l'histoire est toujours bien la sienne. L'auteur a également loué les changements subtils apportés par les créateurs de la série, notamment à propos des acteurs Sibel Kekilli et Paddy Considine, qui jouent respectivement Shae et King Viserys.

«Et oui, pour tous les fans de livres, c'est mon histoire. Bien sûr, il y a quelques changements par rapport à Fire & Blood (…) mais je pense que Ryan Condal et ses écrivains ont fait de bons choix. Même quelques améliorations…», explique George R.R. Martin. Pendant des années, comme certains d'entre vous s'en souviendront peut-être, j'ai dit que la version télévisée de Shae, telle que décrite par Sibel Kekilli, était un personnage plus profond, plus riche et plus nuancé que le Shae dans mes romans. Dans le même ordre d'idées, je suis très impressionné par la version de la série de King Viserys, jouée par Paddy Considine, qui donne au personnage une majesté tragique que mon livre Viserys n'a jamais tout à fait atteint».

«House of the Dragon» raconte l'ascension et la chute des Targaryen. L’action de la série se déroulera 300 ans avant les événements de «Game of Thrones», dont le dernier épisode a été diffusé il y a près de deux ans.

Composée de 10 épisodes, elle met notamment en scène Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke et Emma D'Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen.

C’est le 21 août prochain que la chaîne américaine HBO lancera ce prequel de «Game of Thrones» tant attendu par les fans. En France, la série sera visible en US+24 dès le 22 août sur OCS qui diffusait déjà «Game of Thrones».