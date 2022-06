Laury Thilleman et Juan Arbelaez : la raison de leur rupture révélée

Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont annoncé leur séparation le 17 mai dernier. Et selon le site Voici, c’est l’ancienne Miss France qui aurait pris la décision de mettre un terme à leur relation.

Un besoin d’indépendance. Selon une information exclusive de Voici, c’est Laury Thilleman qui serait à l’origine de la séparation du couple qu’elle formait avec le cuisinier Juan Arbelaez. Citant un proche de l’ancien couple, l’ancienne reine de beauté ne ressentait plus le même élan après sept ans de relation. Juan Arbalaez était très impliqué dans leur couple, mais cela ne correspondait plus au goût de la jeune femme de 30 ans qui aspirait à plus d’indépendance.

«Au fil du temps, Laury n'a pas supporté qu'il soit toujours derrière son dos. Elle avait envie de voler de ses propres ailes et de passer à autre chose», explique la source à Voici. Le 17 mai dernier, c’est Laury Thilleman qui avait publié un message sur Instagram pour annoncer leur rupture.

«Je souhaitais vous partager qu'après 7 ans de bonheur intense et d'une vie à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos routes séparément» expliquait-elle.

«La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact, c'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce», pouvait-on notamment lire.