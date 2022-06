«True Detective» : Jodie Foster sera la star de la saison 4

Une recrue de choc. L’actrice Jodie Foster sera au centre de la quatrième saison de la série «True Detective», annonce The Hollywood Reporter.

La prochaine saison de la série d’anthologie «True Detective», née en 2014, devrait s’intituler «Night country», et suivre deux femmes détectives qui enquêtent sur la disparition de six chercheurs en Alaska. Jodie Foster devrait en être l'actrice principale.

«Quand la longue nuit d'hiver tombe sur Ennis, en Alaska, les six hommes qui opèrent dans la Station de Recherche Arctique de Tsalal disparaissent sans laisser de trace. Pour résoudre l'affaire, les détectives Liz Danvers et Evangeline Navarro devront faire face à la noirceur qu'elles portent en elles, et mettre au jour des vérités hantées qui gisent sous les glaces éternelles», annonce le synopsis.

Alors que la saison 3 remonte déjà à 2019, cette quatrième saison de True Detective n’en est encore qu’aux premières phases de développement et aucune date de sortie n'a été annoncée mais, comme le souligne le Hollywood Reporter, l'implication de Jodie Foster devrait assurer au projet de ne pas être annulé en cours de route.

Jodie Foster agira également en tant que productrice exécutive. Le scénario est signé Issa Lopez (Tigers Are Not Afraid) et Alan Page Arriaga (Fear the Walking Dead). Issa Lopez dirigera également l'épisode d'ouverture de la saison, ainsi que plusieurs autres tout au long de la série. Matthew McConaughey et Woody Harrelson – qui avaient joué dans la première saison de True Detective – seront également producteurs exécutifs.