«Yellowstone» : tout savoir sur la série qui devance «This is us» aux États-Unis

Lancée en juin 2018 sur la chaîne américaine Paramount, «Yellowstone» s’est imposée comme la série télévisée la plus regardée aux États-Unis de la saison 2021-2022. Mais de quoi parle cette fiction qui titille les records d’audience de «Game of Thornes» ou «The Walking Dead» outre-Atlantique ?

Un phénomène télévisuel. Relativement peu connue en France, «Yellowstone» est devenue une série incontournable du paysage audiovisuel américain depuis son lancement en juin 2018 sur la chaîne Paramount. Selon le site américain Variety, elle vient de s’imposer pour la première fois comme la série la plus regardée de tout le pays, devançant les mastodontes que sont «This is us» ou «NCIS». Le premier spin-off lancé en décembre 2021, baptisé 1883, cartonne à son tour. À tel point que deux autres ont été commandés.

De quoi parle la série ?

Portée par Kevin Costner, «Yellowstone» suit les aventures de la famille Dutton, qui possède le plus grand ranch des États-Unis près du parc de Yellowstone, dans le Montana. Une mine d’or qui attire de nombreuses convoitises, et donc beaucoup de problèmes à cette famille de fermiers qui se transmet les terres de génération en génération.

La fiction parvient habilement à mélanger le western moderne avec le soap – en mode les Feux de l’amour – en mettant en scène une famille dont l’équilibre est menacé par les gens venus de l’extérieur, mais aussi par les décisions de certains de ses membres qui ne sont pas, ou plus, en phase avec la manière de gérer du patriarche, John Dutton.

«Yellowstone» repose indéniablement sur une vision très conservatrice d’une Amérique fantasmée avec un discours très axé sur les valeurs traditionnelles et sur l’image du cowboy américain, avec sa virilité toxique. Elle a toutefois le mérite de donner une voix différente aux Amérindiens, avec un casting d’acteurs amérindiens jamais vu à la télévision américaine, et parvient à défendre une certaine idée de l’écologie et de protection de la nature. Même si le propos peut sembler trop simpliste ou caricatural.

Il n’empêche que «Yellowstone» joue aujourd’hui dans la cour des grands, et titille les records d’audience enregistrées par des séries incontournables telles que Breaking Bad, Game of Thrones, ou encore The Walking Dead. Le final de la saison 4 a réuni plus de 9,3 millions de téléspectateurs en février dernier.

La cinquième, attendue à l’automne 2023, sera coupée en deux parties de sept épisodes chacune. Un total de 14 épisodes contre dix pour les saisons précédentes. Preuve que «Yellowstone» continue de monter en puissance.