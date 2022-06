Irma Vep : la déclinaison en série du film d'Olivier Assayas avec Alicia Vikander arrive ce mardi sur OCS

Ce mardi 7 juin, OCS entame la diffusion en US+24 de la série HBO «Irma Vep» avec Alicia Vikander, une transposition par Oliver Assayas lui-même de son film éponyme sorti en 1996 avec, à l'époque, Jean-Pierre Léaud et Maggie Cheung dans les rôles principaux.

Attention, actrice au bord de la crise de nerfs. Après une projection de ses trois premiers épisodes en avant-première au dernier Festival de Cannes qui a ébloui les spectateurs, la série «Irma Vep» débarque en US+24 sur OCS City à partir de ce mardi 7 juin.

Dans cette version en série de son film culte - hommage aux «Vampires» de Louis Feuillade - sorti en 1996, le réalisateur Olivier Assayas donne le rôle principal, jadis tenu par Maggie Cheung, à la Suédoise oscarisée Alicia Vikander (Tomb Raider, The Danish Girl).

L’actrice y incarne une star du cinéma américain, Mira, venue en France pour tourner un remake et enfile la combinaison noire de Musidora, interprète originelle d’Irma Vep, voleuse au service d’une bande de criminels parisiens. Un personnage qui va peu à peu se laisser consumer de l'intérieur par son rôle.

Une exploration des limites entre fiction et réalité

Comme l'annonce OCS, «Irma Vep explore les limites ténues entre la fiction et la réalité, l’artifice et l’authenticité, mais aussi l’art et la vie.» Entrecoupée d’extraits des «Vampires», de séquences du film de 1996 ainsi que de rushes de la série que tourne Vidal, cette revisite d’Irma Vep propose une mise en abyme vertigineuse, et est aussi, une nouvelle fois, l’occasion pour Olivier Assayas de livrer une réflexion sur la fiction en général, les rouages du tournage d'un film et les relations qui se jouent entre les acteurs et les réalisateurs...

Découpée en 8 épisodes de 60 minutes, cette «Irma Vep» nouvelle version très prometteuse est à découvrir à partir du mardi 7 juin sur OCS City. Alicia Vikander donne la réplique à un casting français prestigieux constitué notamment de Vincent Macaigne (Médecin de nuit, Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, L’origine du monde), dans le rôle de René Vidal, un réalisateur reconnu dans le milieu du cinéma (double jamais satisfait d’Olivier Assayas) mais aussi Jeanne Balibar et Vincent Lacoste.

Synopsis : Mira (Alicia Vikander) est une star de cinéma désabusée à la fois par sa carrière et sa rupture récente. Elle arrive en France pour incarner Irma Vep dans un remake du classique français du film muet, «Les Vampires». Au fur et à mesure du tournage, Mira réalise que les frontières entre elle-même et le personnage qu’elle joue commencent à s’estomper et à fusionner.