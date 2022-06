Histoire populaire des impôts : un documentaire fascinant sur la fiscalité, du Moyen Âge aux «gilets jaunes»

Le documentaire en deux parties «Histoire populaire des impôts», à voir sur Arte, remonte aux origines de cette taxe au centre des relations entre l’État, et ceux qu’il gouverne.

Où va l’argent des impôts ? «À bien des égards, la fiscalité est une des actions les plus extrêmes d’un gouvernement. Mais c’est aussi la définition d’un gouvernement car sans imposition, il n’y a pas de gouvernement», explique un des nombreux intervenants de la série documentaire «Histoire populaire des impôts» réalisée par Xavier Villetard, coécrit avec l’historien Gérard Noiriel, à découvrir ce mardi 7 juin sur Arte (et déjà sur Arte.tv). Quand la tension monte entre les gouvernants et les citoyens, l’impôt se retrouve souvent au coeur des conflits.

En France, c’est la taxe carbone qui va déclencher le mouvement des gilets jaunes à la fin de l’année 2018. Des milliers de gens descendent dans la rue, et redécouvrent la force du collectif. «Pas d’impôt sans souveraineté du peuple», rappelle-t-on dans le documentaire. «En rappelant aux élus les règles du jeu démocratique, les gilets jaunes reprennent le fil de la longue histoire qui depuis le Moyen Âge oppose un peu partout en Europe le peuple à ses gouvernants quand il s’agit de payer ses impôts», insiste la voix-off.

L’histoire présentée dans la série documentaire commence en 1215, en Angleterre, avec le souverain Jean Sans Terre. Elle se poursuit à travers le temps, notamment à l'époque des rois de France, jusqu’à remonter à l’alliance néolibérale entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan dans les années 1980, la colère des gilets jaunes en 2018, et la prise de conscience de la nécessité du rôle protecteur de l’État avec la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Mais attention toutefois à la colère qui gronde avec l’accentuation inexorable des inégalités sociales.

«L'inégalité sociale n'est pas incompatible avec la démocratie. Le XIXe siècle en témoigne, et nous retournons actuellement vers cette époque sans que les régimes démocratiques s'effondrent pour autant. Toutefois, l'actualité nous montre qu'à force de laisser les puissants échapper à l'impôt, aux règles communes, des révoltes de plus en plus grandes se font jour», prévient l’historien Gérard Noiriel.