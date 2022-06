La nouvelle révolution industrielle : comment le numérique va-t-il modifier en profondeur le monde du travail ?

Le documentaire «La nouvelle révolution industrielle» analyse la manière dont la robotique et l’intelligence artificielle ont déjà commencé à modifier le marché du travail, et les évolutions qui restent à venir.

L’adaptation pour survivre. La robotique et l’intelligence artificielle sont en plein essor, et des tâches jusqu’alors confiées à des hommes sont désormais réalisées par des machines de plus en plus fréquemment. Une tendance qui n’est pas prête de s’arrêter à en croire le documentaire de Laurens Grant, «La nouvelle révolution industrielle» à découvrir sur Arte.tv. La haute technologie et les délocalisations sont responsables de la suppression d’emplois partout à travers le monde. Et la récente crise sanitaire n’a fait qu’accélérer cette vague de déstructurations.

Selon les experts intérrogés dans le documentaire, le travail est en train de changer de nature, et cela permet de créer à la fois des opportunités et de nouvelles sources de revenus, mais est également à l'origine d'une importante déstabilisation sur le marché du travail. Au cœur de ces transformations se trouve la révolution numérique qui, comme toutes les évolutions par le passé, va profondément modifier l’économie mondiale. Et gare à ceux qui ne seront pas en mesure – ou qui refuseront – d’accompagner ce changement.

«Nous sommes au cœur d’une révolution où tout est progressivement supplanté par le numérique», explique Carlos Gutierrez, ancien secrétaire d’État américain au commerce. «La technologie a envahi nos vies, et elle n’est pas prête d’en sortir. Il faudra courir très vite pour ne pas se laisser distancer», poursuit-il.