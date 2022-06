Procès Johnny Depp/Amber Heard : «Je sais ce que j’ai vu... La vérité est de ton côté», le message de soutien de Whitney Henriquez à sa sœur

La sœur d’Amber Heard, Whitney Henriquez, s'est rendue sur Instagram dimanche pour dire qu'elle était «fière» de l’actrice malgré le verdict tombé la semaine dernière.

Un soutien indéfectible. Ce dimanche 5 juin, Whitney Henriquez, la sœur d’Amber Heard, qui a témoigné lors du procès qui a opposé l’actrice à son ancien époux Johnny Depp, a écrit sur Instagram qu'elle se «tenait et se tiendrait toujours» au côté de sa sœur aînée.

«Hier, aujourd'hui et demain, je serai toujours fière de toi pour t’être défendue, pour avoir témoigné à la fois en Virginie et au Royaume-Uni (lors du procès que Johnny Depp avait cette fois perdu contre le Sun, ndlr), et pour être la voix de tant de personnes qui ne peuvent pas parler des choses qui se passent à huis clos», a écrit Whitney Henriquez. «Nous savions que cela allait être une bataille difficile et que les cartes étaient contre nous. Mais tu t’es levée et tu as parlé malgré tout», a-t-elle ajouté.

«J’ai eu l’honneur de témoigner pour toi, et je le ferais un million de fois s’il le fallait parce que je sais ce que j'ai vu et parce que la vérité est à jamais de ton côté», a-t-elle renchéri. Le message de Whitney était accompagné d’une image avec les mots «#istandwithamberheard», écrits en lettres blanches sur fond noir.

La semaine dernière, Johnny Depp a remporté son procès en diffamation très médiatisé contre son ex-femme Amber Heard. L'acteur réclamait à Heard 50 millions de dollars pour un éditorial du Washington Post intitulé : «J'ai parlé contre la violence sexuelle – et j'ai fait face à la colère de notre culture. Cela doit changer». L'article ne mentionnait pas Johnny Depp par son nom, mais ses avocats ont déclaré que cela impliquait à tort qu'il avait abusé physiquement et sexuellement de Heard pendant qu'ils étaient ensemble. Amber Heard avait contre-attaqué en réclamant 100 millions de dollars à l'acteur qu'elle accuse d'avoir orchestré une «campagne de diffamation» contre elle.

Mercredi 1er juin, le jury a estimé qu’Amber Heard avait diffamé Depp et demandé à ce qu’elle verse 10 millions de dollars à son ex-mari. S'il est sorti «vainqueur», ce dernier a cependant été lui aussi condamné à verser des dommages et intérêts à son ancienne épouse, deux millions de dollars plus exactement. Amber Heard souhaiterait faire appel du verdict.