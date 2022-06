Stranger Things, saison 4 : les frères Duffer promettent un final spectaculaire

Les frères Duffer ont révélé que le dernier épisode de la saison 4 de «Stranger Things» avait nécessité plus d’effets spéciaux que l’intégralité de la saison 3.

Un final explosif. Selon les révélations des frères Duffer au site américain Variety, le dernier épisode de la saison 4 de «Stranger Things» – qui a été découpée en deux parties – a nécessité «plus d’effets spéciaux que l’intégralité de la saison 3». «Il y a une heure d’action dans le dernier épisode où ça ne s’arrête jamais. C’est la chose la plus compliquée que nous n’ayons jamais tenté. C’est beaucoup de tension et de peur, avec une durée d’épisode qui ressemble plus à celle d’un long métrage. Et à ce moment, et bien, tout prend une tournure cauchemardesque», assure Ross Duffer.

Les sept premiers épisodes de la saison 4 de «Stranger Things» ont été mis en ligne le 27 mai dernier sur Netflix, se hissant presque immédiatement en tête des séries les plus regardées de l’histoire de la plate-forme de streaming. Les deux derniers épisodes seront à découvrir à partir du 1er juillet, avec un ultime épisode d’une durée de 85 minutes. Légèrement moins que le septième épisode qui dépassait les 90 minutes.

Selon les frères Duffer, le grand final de cette saison 4 permettra aux fans de comprendre la direction qui va prendre la série pour sa conclusion lors de la cinquième et ultime saison dont la diffusion est prévue pour la fin de l’année 2023.