Madonna : la chanteuse a trouvé la comédienne qui l'incarnera dans son biopic

Selon le site américain The Hollywood Reporter, Madonna aurait choisi de confier son propre rôle à Julia Garner dans le biopic qu’elle doit elle-même réaliser.

Madonna a trouvé sa Madonna. Selon le site américain The Hollywood Reporter, l'artiste américaine aurait désigné Julia Garner (Ozark) comme étant la comédienne la plus à même de l’incarner dans le biopic actuellement en préparation. Et qu’elle se chargera personnellement de mettre en image. Sa présence au générique n’a toutefois pas encore été confirmée de manière officielle.

Si Julia Garner devait hériter du rôle, cela viendrait mettre fin à un processus de recrutement qui dure depuis des mois, et qui imposaient aux prétendantes des sessions chorégraphiées avec le chorégraphe personnel de la chanteuse, du chant, et des lectures en présence de Madonna. Parmi la multitude de comédiennes qui se sont présentées aux auditions, The Hollywood Reporter cite les noms de Florence Pugh, Odessa Young, et Alexa Demie.

Produit par Amy Pascal, sur un scénario écrit par Erin Cressida Wilson, ce biopic consacré à Madonna sera réalisé par la chanteuse elle-même. La raison ? Les autres projets qui lui ont été présentés par le passé étaient, selon ses mots, des «merdes horribles et superficielles», et tous avaient été confiés à des hommes. Et c'est ainsi qu'elle explique sa décision de s’investir personnellement.