«Stranger Things» : quand sortira la deuxième partie de la saison 4 ?

Après une première partie comprenant 7 épisodes mise en ligne le 27 mai dernier, les deux derniers épisodes de la saison 4 de «Stranger Things» seront à découvrir à partir du 1er juillet sur Netflix.

Une conclusion monumentale. Scindée en deux parties, la saison 4 de «Stranger Things» a dévoilée ses sept premiers épisodes le 27 mai dernier. Les deux derniers, intitulés «Papa» et «L’infiltration», seront mis en ligne le 1er juillet prochain. Et promettent d’offrir un spectacle hors norme aux fans de la série selon les frères Duffer, les créateurs de la série.

«Il y a une heure d’action dans le dernier épisode où ça ne s’arrête jamais. C’est la chose la plus compliquée que nous n’ayons jamais tenté. C’est beaucoup de tension et de peur, avec une durée d’épisode qui ressemble plus à celle d’un long métrage. Et à ce moment, et bien, tout prend une tournure cauchemardesque», a révélé récemment Ross Duffer au site américain Variety.

Les téléspectateurs sont prévenus, les deux derniers épisodes – d’une durée d’1h25 et de 2h19 respectivement – vont être d’une rare intensité. Ils permettront aussi, et surtout, de poser les bases de l’intrigue de l’ultime saison 5 dont la diffusion est prévue pour la fin de l’année 2023 sur Netflix.