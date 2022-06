Clique X : Mouloud Achour reçoit Tim Cook, le patron d'Apple, en exclusivité mondiale sur Canal+

C’est ce vendredi 10 juin, à 20h35 en clair et en exclusivité mondiale, que Tim Cook, le grand patron d’Apple, répondra aux questions de Mouloud Achour dans l’émission Clique X sur Canal+ et myCANAL.

Un événement à ne pas manquer. Sur Canal+ et myCANAL, l’émission Clique X est le passage obligatoire des plus grandes personnalités du monde de la culture, des sports, et de tous horizons. Ce vendredi 10 juin, à 20h35 en clair et en exclusivité mondiale, le grand patron d’Apple, Tim Cook, se trouvera face à Mouloud Achour pour un entretien dont il a le secret.

Au fil des années, l’ancien chroniqueur du Grand Journal de Michel Denisot s’est imposé comme un animateur incontournable du paysage audiovisuel français en invitant les plus grandes stars mondiales dans son émission.

Justin Bieber, John Legend, Kanye West, Teddy Riner, Metallica, Vincent Cassel, Kylian Mbappé, Orelsan, Kendall Jenner, LeBron James, Fary, Akhenaton, et bien d’autres, se sont tous retrouvés face à Mouloud Achour pour entamer une conversation que vous n’entendrez jamais ailleurs. Et l'interview de Tim Cook ne devrait pas faire exception.