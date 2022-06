«Nope» : la dernière bande-annonce à couper le souffle révèle le cœur de l’intrigue

La dernière bande-annonce de «Nope», le nouveau film de Jordan Peele attendu en salles le 10 août prochain, confirme une intrigue centrée sur une chasse aux ovnis.

Les aliens sont là ! Alors que le mystère restait plus ou moins entier après la publication des précédents teasers, l’ultime bande-annonce de «Nope» - d’une longueur qui dépasse d’un cheveux les 3 minutes – est venue confirmer que le prochain film de Jordan Peele serait centré sur les Aliens et les ovnis.

Le réalisateur de «Get Out» et «Us» semble cette fois moins tourné vers le genre horrifique. Il faut toutefois se méfier des images présentées, qui auraient tout à fait pu être sélectionnées pour masquer d’autres aspects du scénario.

Il n’en reste pas moins clair que le personnage incarné par Daniel Kaluuya va être confronté à une présence extra-terrestre au-dessus de son ranch, et qu’il va monter un plan afin de capturer, et vendre, la première rencontre véridique avec un ovni, et potentiellement les aliens qui se trouvent à son bord.

Le casting compte également sur les présences de Keke Palmer, Steven Yeun, Barbie Ferreira, Brandon Perea, Keith David, Donna Mills, Andrew Patrick Ralston et Michael Wincott.