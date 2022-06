«Two Summers» : de quoi parle cette série belge attendue sur Canal+ le 27 juin ?

Présentée lors de la dernière édition du festival Séries Mania, «Two Summers» est un thriller belge tourné en langue flamande qui se déroule sur fond de violences sexuelles, évoquant le poids des secrets.

Avis aux amateurs de suspens. Déclinée en 6 épisodes, prévues pour être diffusée sur Canal+ et myCANAL à partir du 27 juin prochain, la série «Two Summers» se présente comme un thriller particulièrement glaçant sur fond de meurtre, de violences sexuelles, mais aussi sur les sentiments de culpabilité et d’impunité.

La fiction suit les retrouvailles d’une bande d’amis qui, trente ans après avoir fait une énorme fête avant leur passage à la vie adulte, se retrouvent sur une île privée de la Côte d’Azur pour évoquer leurs souvenirs de jeunesse, et partager les aléas de leurs parcours respectifs. C’est aussi pendant ces vacances dans les années 1990 que l’un d’eux avait trouvé la mort dans un tragique accident. Un décès qui plane au-dessus du groupe d’amis.

Pourtant, un autre événement va venir troubler plus encore les retrouvailles. La veille du départ, Peter, le propriétaire de l’île privée, reçoit un message anonyme avec une vidéo du viol d’une de leurs amies, allongée et inconsciente sur un lit, commis durant cet été tragique. «C'était il y a 30 ans. Maintenant tu vas payer», précise le message. Peter en est persuadé, une personne de leur groupe veut faire chanter les coupables. Reste à savoir de qui il s’agit. Et ce qu’ils feront quand ils l’auront démasqué.

La série «Two Summers» délivre une incroyable dose de suspens autour d’un sujet très contemporain tout au long de ses six épisodes. Elle prend surtout le temps de développer l’histoire de ses personnages principaux qui, malgré la gravité de leurs actes, n’en deviennent pas moins attachants. Ce qui participe à créer un certain malaise alors que les personnalités de chacun se dévoilent au fur et à mesure, jusqu’à l’ultime confrontation.