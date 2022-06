Camille Lellouche se moque des conseils de développement personnel

Après avoir tenu à dire toute la vérité sur la grossesse, balayant avec humour l’idéalisation de ce moment, Camille Lellouche livre une nouvelle série de vidéos humoristiques et épingle, cette fois, l’une des grandes tendances du moment : le développement personnel.

Les conseils «bien-être», très peu pour Camille Lellouche. L’humoriste signe une nouvelle série de pastilles vidéo dans lesquelles elle se moque des préceptes du développement personnel - toujours plus en vogue ces dernières années - et des mises en scène qui vont avec.

Savoir lâcher-prise, évacuer les mauvaises pensées, se faire confiance… qui n’est pas tombé ces dernières années sur un tuto, un article ou un site louant les bienfaits de ces pratiques. Comme toute le monde, Camille Lellouche y a été confrontée, sauf que l’humoriste n’y est pas du tout réceptive. «Arrêtez avec ces vidéos», s’amuse la trentenaire dans une série de séquences filmées déclinée en trois épisodes, dans lesquels elle parodie les tutos «bien-être» qui vantent les mérites du développement personnel.

«Pitié, arrêtez»

Musique zen, décor de villa ou de SPA haut de gamme, la comédienne se lance dans des imitations bien senties. En peignoir blanc immaculé, elle explique d’une voix suave : «Il faut fuir le stress et retourner vers la nature profonde, les choses essentielles, toujours rester soi-même, simple et sans artifice». Et d’ajouter, déambulant de dos aux abords d’une piscine, «Soyez vous-même. Telle est la clef du bonheur. Restez vous, restez belle, restez naturelle», ironise-t-elle, avant de se retourner et de dévoiler un visage ultra maquillé, bien loin de ce fameux «naturel» notamment prôné par nombre d'influenceuses beauté tirées à quatre épingles.

Un décalage qu'elle pointe à nouveau du doigt dans une autre vidéo, la mettant cette fois en scène s'immergeant toute habillée, couronne de fleurs sur la tête, dans la piscine d'un spa, soulignant l'importance de la «confiance en soi». «Ayez confiance en vous et vous verrez, la vie vous sourira», explique-t-elle avant de plonger la tête sous l'eau... et de boire copieusement la tasse.

Des parodies que la future maman accompagne d'un «Pitié, arrêtez», «Arrêtez, je vous en conjure». Le message est passé.