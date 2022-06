Kristen Stewart : l’actrice se lance dans la production d’une télé-réalité queer sur la chasse aux fantômes

Kristen Stewart annonce que sa télé-réalité queer avec des chasseurs de fantômes, écrite avec sa petite-amie, est à la recherche de ses participants.

Une sorte de Ghostbusters queer ? L'actrice Kristen Stewart collabore actuellement très activement avec les producteurs de Queer Eye pour développer une nouvelle émission LGBTQIA + axée sur des chasseurs de fantômes et des médiums.

Il semblerait que l'actrice souhaite, à l'instar de Demi Lovato avec Unidentified (une émission dans laquelle la chanteuse part à la chasse aux extraterrestres) ou Conjuring Kesha, qui voit la popstar et ses amis explorer des maisons hantées dans tout le pays à la poursuite de spectres, surfer elle aussi sur la vague du paranormal.

Dans une vidéo postée sur le compte Instagram du coiffeur de stars CJ Romero, Kristen Stewart annonce d'aillleurs elle-même l'ouverture du casting de cette émission de télé-réalité qu'elle promet «la plus drôle» et «la plus «gay» du genre.

La star, qui s’est fiancée l’année dernière avec la scénariste Dylan Meyer, invite dès à présent les candidats à aller sur le site officiel pour postuler. Les chasseurs de fantômes LGBTQIA + potentiels doivent avoir au moins 18 ans pour postuler. Une partie du processus de casting implique qu'ils décrivent leurs expériences avec le paranormal ainsi que leur approche de la chasse aux fantômes. Les questions vont du type d'équipement utilisé par le chasseur de fantômes à son expérience la plus effrayante jusqu'à présent.

A la fin de l’anée 2021, Kristen Stewart avait évoqué ce projet dans les colonnes du New Yorker. Elle l’avait décrit comme «une aventure paranormale dans un espace queer» avec une «esthétique inspirée de l'elevated horror», ce genre de film d’horreur comme «Get Out» apparu dans les années 2010, et qui privilégie une approche plus intellectualisée du genre.

La production de ce show, dont on ignore pour l'heure la date et le canal de diffusion, sera assurée par Scout, maison de production de The Hipe, Queer Eye, Legendary, Say I do. «Nous sommes à la recherche du casting !!! Kristen, moi-même et l’équipe de Scout production avons travaillé très dur sur ce projet ! et devinez quoi … Nous allons maintenant commencer les castings. Si vous êtes un médium, historien, un chasseur de fantômes… et aussi un membre de la communauté LGBTQIA + ?? Eh bien allez dans le lien dans ma bio et inscrivez-vous dés aujourd’hui», a ajouté le coiffeur CJ Romero, ami de longue date de l’actrice de Twilight.