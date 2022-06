Stranger Things : découvrez le premier teaser de la suite de la saison 4 (vidéo)

Netflix a dévoilé le premier trailer de la partie 2 de la saison 4 de Stranger Things, et il semble, sans réelle surprise, que le gang d'Hawkins va devoir affronter le chaos.

Une fin de saison palpitante. De nouvelles images des deux ultimes épisodes encore inédits de la saison 4 de Stranger Things ont été dévoilées. Encore scotchés à leurs sièges des derniers événements, les spectateurs vont, c'est certain, en prendre encore bientôt plein les yeux. Dans la nouvelle vidéo, on peut entendre le grand méchant Vecna dire à Eleven: «C'est fini. Vous m'avez libéré. Tu ne peux pas arrêter ça maintenant».

Un indice particulièrement révélateur sur le sort d'un personnage y est aussi dévoilé, mais nous éviterons de spoiler toute la saison dans cet article. Le trailer semble en tous les cas indiquer que toute l'équipe d’Hawkins va se retrouver dans le Monde à l’Envers et que la Russie a bien plus que des Demagorgons enfermés au sous-sol…

you’re not ready for what’s coming next. the story continues July 1st with STRANGER THINGS 4 vol. 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/hPZDKgD5CZ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2022

A noter que la toute première bande-annonce de la quatrième saison contenait déjà des extraits des épisodes huit et neuf qui seront à découvrir le 1er juillet sur Netflix.

Attendu que la première partie de la saison 4 de Stranger Things a battu le record du meilleur démarrage pour une série anglophone grâce aux 286 millions d'heures de visionnage enregistrées au cours de son premier week-end, le succès du volume 2 devrait lui aussi être phénoménal. Le show inspiré des années 1980 a tellement cartonné qu’il a propulsé Kate Bush et son titre «Running Up That Hill» au sommet des charts.