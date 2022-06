«What we do in the shadows» : la saison 4 débarque le 13 juillet sur Canal+ à l'Heure US

La saison 4 de la série vampiro-comique «What we do in the shadows» sera à découvrir à l’heure US sur Canal+, et myCANAL, à partir du 13 juillet prochain. Soit le lendemain de son lancement outre-Atlantique.

Le sang continue de couler à flots ! L’hilarante série «What we do in the shadows» lancera sa saison 4 le 13 juillet prochain sur Canal+ et myCANAL. Une nouvelle qui ne manquera pas de mettre en joie les fans de Guillermo et de cette bande de vampires déjantés domiciliée à Staten Island.

Sans oublier le retour des vampires les plus déjantés de la galaxie !#WhatWeDoInTheShadows saison 4, en exclusivité à l’Heure US à partir du 13 juillet ! pic.twitter.com/1uhPc0wwp6 — CANAL+ (@canalplus) June 10, 2022

Adaptée d’un faux-documentaire comique co-écrit en 2014 par Taika Waititi, «What we do in the shadows» s’est imposée comme une des séries les plus populaires de la chaîne américaine FX, et de la plate-forme de streaming Hulu, depuis son lancement en 2019. À tel point qu’elle a déjà été renouvelée pour deux saisons supplémentaires.

«What We Do in the Shadows excelle à tous les niveaux, des brillants acteurs aux surprenantes stars invitées, en passant par les producteurs, les scénaristes, les réalisateurs et l'équipe. Nous avons hâte que tout le monde profite de la saison 4 sachant que les deux prochaines sont en route», a récemment annoncé FX dans un communiqué.

The party don’t start ’til the vampires walk in. FX's What We Do in the Shadows returns Tuesday 7/12. Stream on Hulu. pic.twitter.com/QEbOveMlKH — What We Do In The Shadows (@theshadowsfx) June 4, 2022

Les fans de cette série vampiro-comique peuvent dès lors dormir (dans leur cercueil ?) sur leurs deux oreilles, en sachant que leurs suceurs de sang préférés seront encore présents sur le petit écran au moins jusqu’en 2024.