«À couteaux tirés» : le réalisateur Rian Johnson révèle le titre du second volet

C’est sur Twitter que le réalisateur Rian Johnson a révélé le titre du second volet du film «À couteaux tirés» : «Glass Onion : A Knives Out Mystery». Daniel Craig sera évidemment de retour dans le rôle du détective Benoit Blanc.

Dans cette suite, qui sera diffusée sur Netflix (la plate-forme a fait l’acquisition des droits pour deux suites en mars 2020 pour un montant de 496 millions de dollars, soit plus de 475 millions d’euros), le détective se rendre en Grèce pour percer le mystère d’une nouvelle affaire impliquant de nouveaux protagonistes.

Benoit Blanc’s next case, the follow up to Knives Out, is called GLASS ONION. pic.twitter.com/6Zo0g1VX11

