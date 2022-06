Stranger Things : Millie Bobby Brown et Noah Schnapp se font une promesse étonnante

Très amis dans la vie, Millie Bobby Brown et Noah Schnapp se sont fait la promesse de se marier ensemble s’ils étaient encore célibataires à 40 ans. Un engagement évoqué par les deux stars de «Stranger Things» au site américain MTV News.

La bague au doigt. Millie Bobby Brown et Noah Schnapp ont tissé des liens très forts sur le tournage de «Stranger Things» depuis le lancement de la série sur Netflix en 2016. Une amitié telle que les deux comédiens se sont fait une promesse digne d’une série sentimentale pour adolescents. S’ils sont célibataires à 40 ans, Millie Bobby Brown et Noah Schnapp promettent de se marier ensemble, et d’emménager dans la même maison pour y vivre une relation… platonique.

«Nous nous sommes dit que si nous n’étions pas mariés à 40 ans, on se marierait ensemble», commence par affirmer Millie Bobby Brown, qui est actuellement en couple avec le fils de Jon Bon Jovi, au site américain MTV News. «On ferait des bons colocataires. Ce serait totalement platonique, nous serions justes de bons colocataires», poursuit-elle, précisant au passage qu’il sera hors de question d’avoir des enfants dans leur colocation. «C’est le point de non-retour pour moi !», a plaisanté Noah Schnapp. «Voilà, pas d’enfant. Juste des chiens. Et des chambres à part, bien sûr. Mon Dieu, tu es tellement bordélique», a continué celle qui incarne Onze dans la série.

Alors que la deuxième partie de la saison 4 de «Stranger Things» – composée de deux épisodes, dont un de plus de 2h – est attendue à partir du 1er juillet sur Netflix, Millie Bobby Brown s’est ensuite tournée vers Noah Schnapp pour évoquer leur belle amitié. «Tu es l’un de mes plus vieux amis. Je ne sais pas si tu le sais, mais comme je ne suis pas allée à l’école en grandissant, je n’ai pas beaucoup d’amis d’enfance. C’est vraiment ce que tu représentes pour moi», a-t-elle expliqué.