Gran Turismo : on en sait plus sur le film en préparation

Selon le site américain Deadline, l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo «Gran Turismo» débarquera dans les salles obscures américaines le 11 août 2023 (soit deux jours plus tôt en France), avec Neill Blompkamp à la réalisation.

Cela se précise. Quelques semaines après l’annonce qu’une adaptation du jeu vidéo «Gran Turismo» au cinéma était à l’œuvre, plusieurs détails manquaient à propos de ce projet, aussi bien concernant les personnes en charge de le concrétiser que l’histoire en elle-même. Selon les révélations du site américain Deadline, c’est le réalisateur sud-africain Neill Blomkamp (District 9, Elysium) qui aura la charge de mettre en image cette adaptation cinématographique, dont le scénario a été confié Jason Hall.

Mieux, Deadline rapporte que l’histoire sera basée sur une histoire vraie centrée sur un adolescent joueur de Gran Turismo, dont les talents manette en main vont lui permettre de remporter une série de concours organisés par Nissan, pour devenir un véritable pilote de course professionnel.

Le site américain annonce également que la date de sortie en salles du film a été fixé au 11 août 2023 aux États-Unis, ce qui voudrait dire que son lancement se ferait deux jours plus tôt en France. Il est toutefois important de préciser qu’aucune date n’a été dévoilée officiellement, et que cela pourrait changer dans un avenir plus ou moins proche.