«Spider-Man : Across the Spider-Verse» : les premières images ovationnées au Festival d’Annecy

Les premières images, non-finalisées, de «Spider-Man : Across the Spider-Verse» ont été accueillies sous les ovations du public du Festival international du film d’animation d’Annecy. Le film est attendu pour le 31 mai 2023 dans les salles françaises.

Des images époustouflantes ! Présenté en avant-première mondiale lors du Festival international du film d’animation d’Annecy 2022, l’extrait d’une quinzaine de minutes de «Spider-Man : Across the Spider-Verse» - qui n'est pas accessible au grand public pour le moment - a été acclamé par le public présent ce lundi pendant la projection.

Ce film est la première partie de la suite de «New Generation», qui avait connu un succès aussi fulgurant qu’inattendu lors de la sortie en salles en 2018. La deuxième, baptisée «Beyond the Spider-Verse», sera à découvrir en 2024. Les fans retrouveront bien évidemment le personnage de Morales, le héros adolescent du premier film, ainsi que Spider-Gwen/Gwen Stacy.

L’extrait dévoilé au public a surtout permis de découvrir l’identité du nouvel adversaire de Spider-Man. Surnommé «The Spot» (La Tâche en VF, voir ci-dessous), il est capable de créer des portails interdimensionnels grâce aux tâches présentes sur son corps, ou encore de se téléporter où bon lui semble pour attaquer ses ennemis.

© Sony

«C'est une histoire encore plus complexe que le premier, où beaucoup de personnages venaient dans le monde de Miles. Cette fois, c'est lui qui voyage dans un tas de dimensions», précise à l'AFP Kemp Powers, un des trois réalisateurs du film avec Justin K. Thompson et Joaquim dos Santos. En définitive, sur les deux films à venir, les fans vont découvrir pas moins de 240 personnages à travers six dimensions différentes avec chacune leur propre univers visuel.

Pour rappel, «Spider-Man : Across the Spider-Verse» est attendu le 31 mai 2023 au cinéma en France, tandis qu’il faudra attendre le 27 mars 2024 pour visionner «Spider-Man : Beyond the Spider-Verse».