Animateur préféré des Français : le classement 2022 dévoilé

Selon TV Magazine, Stéphane Plaza arrive en tête du dernier sondage de l’animateur préféré des Français, et ce pour la troisième année consécutive. Chez les femmes, c’est Karine Le Marchand qui a été plébiscitée.

Une popularité qui ne se dément pas. Pour la troisième fois consécutive, Stéphane Plaza pointe à la première place du classement de l’animateur préféré des Français, avec 24,3% des suffrages exprimés selon le sondage TV Mag/Opinionway. Le plus célèbre agent immobilier du PAF devance Jean-Luc Reichmann (22,3%) et Nagui (21,6%). La première femme du classement, Karine Le Marchand, arrive en 5e position. Élise Lucet (12e avec 13,4% des suffrages) et Évelyne Dhéliat (13e ex-aequo avec Denis Brogniart à 13%) complètent le podium, sachant qu’elles sont les seules femmes à apparaître dans le Top 15.

© TV Mag

«La force de Stéphane, c’est sa sincérité et son amour des gens. Il est absolument le même dans la vie et à l’antenne. Et le public sent bien ce genre de choses. Il est hyper sympa, hyper chaleureux, il adore rendre service, et ses plus grandes qualités sont la simplicité et la proximité», assure Christophe Beaugrand à TV Mag à propos de l’animateur de l'émission «Recherche appartement ou maison» sur M6.

C’est sur Instagram que sa collègue, et amie, Karine Le Marchand a réagi à la publication du classement.

«Olalalala merci. Je suis hyper heureuse d’être élue animatrice préférée des Français dans ce sondage TV Magazine ! Être respectueuse de ceux qui me confient leur histoire, ne jamais juger, aimer sans retenue, transmettre la joie et l’espoir, donner par brassées cette énergie positive que j’ai la chance d’avoir en moi, ouvrir les bras et le cœur, faire fi de la jalousie et de la méchanceté stériles, explorer le monde et toujours avancer, avec enthousiasme, pour conserver mon bonheur sans perdre ma liberté : voilà ce que votre fidélité et votre tendresse me permettent de poursuivre chaque jour», peut-on lire.