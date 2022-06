Barbie : voici la première photo de Ryan Gosling dans la peau de Ken

Le long métrage «Barbie» se dévoile un peu plus. Warner a partagé le tout premier cliché de Ryan Gosling dans le rôle de Ken. L'acteur donnera la réplique à Margot Robbie dans ce film en salle le 19 juillet 2023.

L'art de la mise en scène. Après avoir présenté fin avril dernier l'actrice Margot Robbie dans la robe de Barbie, Warner vient de dévoiler le premier cliché de Ryan Gosling dans la peau de Ken. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'acteur de 41 ans ne passe pas inaperçu dans le costume du petit ami de Barbie.

Ken fait son effet

Blond platine, veste en jean ouverte sur des abdos sculptés et boxer apparent affichant les trois lettres de son prénom «Ken», l’acteur pose sourire aux lèvres dans un décor rose flashy à l'image de l'univers de Barbie.

Cette photo aussi drôle que surprenante succède à celle de Margot Robbie, qui, il y a un peu plus d'un mois prenait la pose dans sa voiture rose décapotable, dévoilant cette fois les contours du personnage de la célèbre poupée Mattel.

Pour le reste la société de production garde encore secrète l'intrigue de ce long métrage réalisé par Greta Gerwig. Côté casting, le duo Margot Robbie et Ryan Golsing donnera la réplique à Issa Rae (Insecure) et Michael Cera (Superbad) ,Will Ferrell (Very Bad Dads), America Ferrara (Ugly Betty) ou encore Kate McKinnon (Saturday Night Live).

Le film sortira en salle le 19 juillet 2023.