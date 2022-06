Blonde : une première bande-annonce révèle Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe

Netflix vient de publier la première bande-annonce du film «Blonde», l’adaptation du roman éponyme de Joyce Carol Oates par le réalisateur Andrew Dominik, avec Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe.

Les premières images. Netflix vient de publier la première bande-annonce de «Blonde», l’adaptation du roman éponyme de Joyce Carol Oates par le réalisateur Andrew Dominik, attendu pour le 23 septembre prochain sur la plate-forme de streaming. On y découvre une Ana de Armas absolument bluffante dans la peau de Marilyn Monroe/Norma Jeane (le vrai nom de Monroe).

Selon le synopsis officiel, le film propose «une interprétation osée de la vie d’une des icônes incontournables d’Hollywood, Marilyn Monroe. De son enfance troublée en tant que Norma Jeane, à sa fulgurante ascension vers la célébrité et les aléas de sa vie sentimentale, Blonde brouille les lignes entre les faits et la fiction pour explorer la différence de perception entre son personnage public, et la femme qu’elle était en privé».

Pour Ana de Armas, «Blonde» se présente comme un film profondément féministe dans sa manière singulière de traiter la vie de Marilyn Monroe de son point de vue à elle, plutôt que celui des autres. «L’ambition d’Andrew était clair dès le départ. Il s’agit de présenter une version de la vie de Marilyn Monroe à travers son regard. Il voulait que le monde puisse expérimenter ce que cela voulait dire d’être Marilyn, mais aussi Norma Jeane. Je trouve que c’est la proposition la plus osée, sincère, et féministe sur sa vie que je n’ai jamais vu», explique la comédienne au site Netflix Queue.

À noter que le casting comptera également sur les présences de Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel et Evan Williams.