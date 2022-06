Kung Fu Panda : la série «The Dragon Knight» se dévoile dans une bande-annonce

La bande-annonce de la série animée «Kung Fu Panda : The Dragon Knight» vient d’être dévoilée par Netflix. Attendue pour le 14 juillet prochain sur la plate-forme de streaming, elle suivra le célèbre panda amateur d’arts martiaux dans de nouvelles aventures.

C’est reparti pour un tour ! Netflix vient de publier la première bande-annonce de la série animée «Kung Fu Panda : The Dragon Knight». Développée par DreamWorks, et attendue sur la plate-forme de streaming pour le 14 juillet prochain, elle verra Po et ses amis revenir pour de nouvelles aventures.

Le panda, désormais un maître des arts martiaux, va se retrouver confronté à deux belettes qui parcourent le monde à la recherche d’armes antiques. Pour maintenir la paix dans la vallée et dans le monde, Po va être contraint d’entreprendre une quête pour retrouver les armes avant les belettes. Un périple au cours duquel il croisera le chemin d’un chevalier anglais surnommé Wandering Blade (Lame vagabonde, en VF).

Dans la version originale, c’est le comédien Jack Black qui assurera le doublage du personnage principal auquel il prête sa voix depuis le premier volet de la saga lancée en 2008. Concernant la version française, c’est Manu Payet qui incarne le panda Po dans les films. Et on espère qu’il sera lui aussi de retour pour la série.