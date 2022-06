Top chef 2022 : Louise Bourrat remporte la 13e saison

Le verdict est tombé. Après dix-huit semaines de compétition, Louise Bourrat a remporté hier soir la 13e saison de Top chef. Elle succède à Mohamed Cheikh.

L’audace a payé. Louise Bourrat a décroché hier soir, à l’issue d’une finale qui s’est tenue dans les cuisines du George V, le titre de Top chef 2022. Elle a remporté haut la main le prestigieux concours culinaire avec 56 % des voix face à Arnaud (44 %).

Avec un menu inventif d’inspiration asiatique, la cheffe lisboète a multiplié les prises de risque et séduit, non seulement les quatre membres du jury à l’unanimité, mais aussi une large majorité des quatre-vingts bénévoles de la Croix-Rouge.

Deux univers diamétralement opposés se sont en effet affrontés lors de cette «belle finale», selon le chef Philippe Etchebest. Alors que Louise Bourrat a joué tout au long de cette soirée la carte de la créativité, reprenant notamment sa glace à l’ail noir qui avait surpris le jury durant la compétition, Arnaud a proposé un menu plus classique, revisitant ses racines belges entre moules frites et waterzooi. Si le chef belge n’a pas démérité, allant même jusqu’à prêter main forte à son adversaire en pleine épreuve aidant Louise à dresser ses assiettes, le culot et la maîtrise de la cheffe de 27 ans lui ont permis de dévoiler une lame acier, tard dans la soirée.

Une troisième victoire pour Hélène Darroze

Jamais deux sans trois. Avec le titre de sa candidate rock féministe et engagée, Hélène Darroze ajoute elle aussi une nouvelle «étoile» à son tablier. Elle remporte en effet une troisième victoire consécutive, après celles de David Gallienne puis Mohamed Cheikh l’année dernière. Un nouveau record qui semble avoir une saveur particulière pour la cheffe, qui voit une consœur remporter le prestigieux titre.

«Ça fait dix ans qu’une femme n’a pas gagné», a rappelé Hélène Darroze, qui s’est par ailleurs engagée à tenir la promesse qu’elle avait faite à Louise en cas de victoire : se faire tatouer, comme tous les candidats de cette treizième saison, le chiffre 13. «Je vais le faire», a lancé Hélène Darroze fair-play.

Pour sa première participation à la tête d’une brigade, Glenn Viel a, quant à lui, su se faire une belle place au sein des membres du jury, emmenant Arnaud jusqu’en finale. Une collaboration que le coach a qualifiée de «très beau duo». Sur la toile, nombre d’internautes ont d’ailleurs salué la personnalité d’Arnaud.

"Si on gagne, on gagne ensemble. Si on perd c'est que j'ai mal fait mon boulot". La définition du leader par excellence. Je t'aime Arnaud. #TopChef #TopChef2022 — rhérhé (@Riri697004) June 15, 2022

Quand même persuadé que le vrai gagnant reste Arnaud !





Travailleur, humilité, grand coeur, on ira en Belgique manger chez lui !#TopChef2022 — Stephen30 (@Mosersson97) June 15, 2022

De son côté, outre le prestigieux titre Top chef 2022, Louise Bourrat est repartie avec un chèque de 56.190 euros.