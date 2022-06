Stranger Things, saison 4 : 8 heures de maquillage nécessaire pour Vecna (SPOILERS)

Pour incarner Vecna, le grand méchant de la saison 4 de «Stranger Things», le comédien Jamie Campbell Bower passait entre les mains de l’équipe du maquillage pendant 8 heures. Un travail titanesque dont le rendu en accéléré vient d’être mis en ligne.

De la patience. C’est ce qui était exigé de la part du comédien Jamie Campbell Bower au moment où celui-ci se présentait dans la cabine de maquillage de la saison 4 de «Stranger Things» pour enfiler le costume de Vecna, le grand méchant de l’histoire.

Une vidéo accélérée permet de condenser en quelques secondes les 8 heures de travail nécessaire à l’artiste Barrie Gower et à son équipe de la société BGFX (qui travaillait sur le costume du Roi de la Nuit pour Game Of Thrones, ndlr) pour la pose du costume.

can't talk rn, i'm becoming vecna.



[brought to life by barrie gower] pic.twitter.com/1EYf7wcjIy — Stranger Things (@Stranger_Things) June 15, 2022

Ce costume, dont le rendu à l’écran est à couper le souffle, était plongé dans l’eau toute la nuit, et divisé en 25 pièces différentes – qui disposent chacune de 25 copies similaires – afin de faciliter le travail de toute l’équipe, et de réduire le temps de préparation. Au fur et à mesure du tournage, Barrie Gower et ses collègues avaient réussi à réduire le temps de maquillage de 2h, passant à 6h de préparations au lieu de 8.

Un monde à l’envers composé… de frites de piscine

Sur le compte Twitter officiel des scénaristes de «Stranger Things», on apprend également que, pour créer le Monde à l’envers avec sa végétation suintante, avec notamment ces étranges lianes qui recouvre à peu près toutes les surfaces, l’équipe des décors a utilisé 83 kilomètres de corde, mais aussi 28.772 kilogrammes de résines d’uréthane, et 7.246 m² de papier bulle. Mais aussi, et surtout, 18.300 frites de piscine.

To create the Upside Down our art department used:



63,432 lbs of urethane resins



272,500’ of rope



18,300 pool noodles



78,000 sq ft of bubble wrap pic.twitter.com/DfQLdwnIfJ — stranger writers (@strangerwriters) June 14, 2022

Pour rappel, la deuxième partie de la saison 4 de «Stranger Things», composée des deux derniers épisodes (dont le dernier qui durera 2h19), est attendu sur Netflix à partir du 1er juillet prochain. Avec ci-dessous les premières photos de ce qui attend les fans.